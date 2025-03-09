Сегодня, 9 марта, прошли два матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 9 марта:

«Крылья Советов»— «Акрон» — 0:2;

«Рубин» — «Спартак» — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 43 очка. Третье место с 40 очками занимает московский «Спартак». Ниже — московские «Динамо» (39) и «Локомотив» (37). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).