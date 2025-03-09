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Бетис — Лас-Пальмас, результат матча 9 марта 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Бетис» в большинстве обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче Ла Лиги
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Бетис» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Д. Льоренте – 65'    
Удаления: нет / Эсугу – 61'

На 61-й минуте полузащитник «Лас-Пальмаса» Дариу Эсугу получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 65-й минуте встречи единственный гол в матче забил защитник хозяев Диего Льоренте с передачи Натана. На 90+5-й минуте защитник «Бетиса» Иско не смог реализовать пенальти.

После 27 сыгранных матчей «Бетис» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 24 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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