Созин: поражение «Спартака» ни о чём не говорит. Сегодня он просто не забил второй

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).

Поражение «Спартака» ни о чём не говорит. Он всё ещё претендует на золото, всё ещё на ходу – сегодня «Спартак» просто не забил второй. Там есть где прибавить, и я уверен – в следующем матче они это сделают. И именно с «Зенитом» будет показательная игра, где решится гораздо больше.

«Рубин» же сегодня сыграл самоотверженно, очень грамотно тактически, без провалов и с отличным движением. Рахимову надо отдать должное. Посмотрим, как они будут выглядеть без Даку, но глобально это не самая большая потеря – клуб в РПЛ особо ни на что не претендует. А теперь – ждём следующего воскресенья и игры «Спартака» и «Зенита», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.