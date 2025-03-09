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Созин: поражение «Спартака» ни о чём не говорит. Сегодня он просто не забил второй

Созин: поражение «Спартака» ни о чём не говорит. Сегодня он просто не забил второй
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении московского «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

Поражение «Спартака» ни о чём не говорит. Он всё ещё претендует на золото, всё ещё на ходу – сегодня «Спартак» просто не забил второй. Там есть где прибавить, и я уверен – в следующем матче они это сделают. И именно с «Зенитом» будет показательная игра, где решится гораздо больше.

«Рубин» же сегодня сыграл самоотверженно, очень грамотно тактически, без провалов и с отличным движением. Рахимову надо отдать должное. Посмотрим, как они будут выглядеть без Даку, но глобально это не самая большая потеря – клуб в РПЛ особо ни на что не претендует. А теперь – ждём следующего воскресенья и игры «Спартака» и «Зенита», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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