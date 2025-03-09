«Атлетик» Бильбао поделил очки с «Мальоркой» в 27-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Испания). Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Раильо – 56' 1:1 Уильямс – 58'
Счёт в матче был открыт на 56-й минуте, отличился защитник «Мальорки» Антонио Раильо. На 58-й минуте Нико Уильямс сравнял счёт.
После 27 сыгранных матчей «Атлетик» Бильбао располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 49 очков. «Мальорка» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 57 очков.
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