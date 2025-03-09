Главный тренер «Спартака» Станкович назвал ключевой фактор поражения от «Рубина»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2).

— Оцените отношение игроков к сегодняшней игре и первому тайму?

— Возможно, я сразу сам задам две-три темы. Сложно критиковать ребят, не могу их упрекнуть. Мы видели сами, чего нам не хватило первые 30 минут.

Все ребята бойцы, они хотели победить. Когда проигрываешь дуэль, не забираешь подборы, то сложно действовать и сдвигать игру к воротам соперника. Подборы стали ключевыми в первые 30 минут игры, мы не смогли их забрать. «Рубин» первые 30 минут играл агрессивно, а мы должны были отвечать. Следующие 60 минут я гордился игрой своей команды.

— Что можете сказать по позиции и действиям Маркиньоса?

— Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы объяснять, как принимаются решения. Их принимаю я, не видел никаких проблем с его позицией. Маркиньос провёл невероятный матч и объёмы работы. Он был очень полезен. Это моё решение по тому, как он играл. Аналогично касается и Рябчука, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.