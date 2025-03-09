Защитник «Рубина» Рожков высказался о пенальти в ворота команды в матче со «Спартаком»

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков поделился мнением о пенальти в ворота его команды в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Пенальти? Без комментариев. По-моему, пенальти не было. Посмотрите — сначала Пруцев меня хватает. Весь эпизод — обычная борьба. Спросите у судей, почему назначили пенальти. Им виднее», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.