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Защитник «Рубина» Рожков высказался о пенальти в ворота команды в матче со «Спартаком»

Защитник «Рубина» Рожков высказался о пенальти в ворота команды в матче со «Спартаком»
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Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков поделился мнением о пенальти в ворота его команды в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Пенальти? Без комментариев. По-моему, пенальти не было. Посмотрите — сначала Пруцев меня хватает. Весь эпизод — обычная борьба. Спросите у судей, почему назначили пенальти. Им виднее», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.

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