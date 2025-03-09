Рахимов — о шансах «Спартака» на чемпионство: три очка — это не разница

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России после поражения от казанской команды в 20-м туре РПЛ. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1.

«Вы видите качество игры? Без поражений не бывает побед. И по игре было видно, они игру не ослабили, и давление было, бились, сражались. Игры будут ещё наверху между соперниками, другие соперники. Три очка – это не разница, не думаю, что «Спартак» упустил чемпионскую гонку.

Слышали и наших болельщиков, их было меньше, чем спартаковских, везде будет меньше, чем спартаковских, кроме как в Питере. Даже в Краснодаре их много. Мы были готовы к тому, что будет много болельщиков «Спартака», когда нам передали про 20 тысяч болельщиков», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.