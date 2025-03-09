Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов — о шансах «Спартака» на чемпионство: три очка — это не разница

Рахимов — о шансах «Спартака» на чемпионство: три очка — это не разница
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России после поражения от казанской команды в 20-м туре РПЛ. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Вы видите качество игры? Без поражений не бывает побед. И по игре было видно, они игру не ослабили, и давление было, бились, сражались. Игры будут ещё наверху между соперниками, другие соперники. Три очка – это не разница, не думаю, что «Спартак» упустил чемпионскую гонку.

Слышали и наших болельщиков, их было меньше, чем спартаковских, везде будет меньше, чем спартаковских, кроме как в Питере. Даже в Краснодаре их много. Мы были готовы к тому, что будет много болельщиков «Спартака», когда нам передали про 20 тысяч болельщиков», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Это не матч, это — бомба! Сенсационное поражение «Спартака» в игре с двумя удалениями!
Это не матч, это — бомба! Сенсационное поражение «Спартака» в игре с двумя удалениями!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android