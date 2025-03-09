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Рахимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»

Рахимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о пенальти в ворота его команды в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Про пенальти мне сложно сказать, когда сказали, что Рожков его цеплял… Вы видели, как его хватали за майку, потом уже он. Моё мнение – не было пенальти», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.

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