Рахимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о пенальти в ворота его команды в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Про пенальти мне сложно сказать, когда сказали, что Рожков его цеплял… Вы видели, как его хватали за майку, потом уже он. Моё мнение – не было пенальти», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.