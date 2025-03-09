Рахимов — о бонусах за победу над «Спартаком»: у меня нет таких денег

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможных премиальных игрокам за победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«Бонусы за победу? У меня нет таких денег. Вопрос к президенту клуба. Желание проявить себя у ребят присутствует. Заряженность была, я сказал всего несколько слов команде», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте находится «Краснодар» (43).