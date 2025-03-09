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Рахимов — о бонусах за победу над «Спартаком»: у меня нет таких денег

Рахимов — о бонусах за победу над «Спартаком»: у меня нет таких денег
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможных премиальных игрокам за победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Бонусы за победу? У меня нет таких денег. Вопрос к президенту клуба. Желание проявить себя у ребят присутствует. Заряженность была, я сказал всего несколько слов команде», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте находится «Краснодар» (43).

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