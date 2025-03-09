«Если бы видел — у меня бы был сердечный приступ». Станкович — о пенальти Барко
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал манеру исполнения пенальти полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2). Аргентинец исполнил удар с 11 метров «паненкой».
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
— Как вам исполненный Барко пенальти в стиле Паненки?
— Не смотрел этот пенальти, слава богу. Если бы увидел, что это исполнено в стиле Паненки, то у меня бы случился сердечный приступ, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на три очка.
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