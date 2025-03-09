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Игрок «Рубина» Безруков: «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность

Игрок «Рубина» Безруков: «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность
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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги оценил форму соперника.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счёт 2:0, любой команде сложно играть. Но «Спартак» даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место. У подопечных Деяна Станковича 40 очков.

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