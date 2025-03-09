Станкович высказался об игре форварда «Рубина» Даку, оформившего дубль «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард оформил дубль. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1.
— Почему «Спартак» не смог сдержать лидера «Рубина» Даку?
— По Даку могу сказать, что он, конечно, молодец, могу его только похвалить. Однако во втором тайме он опасности нашим воротам не создавал. Первые 30 минут да, а потом уже не то. Мы его изучали, но такое бывает в футболе, когда игрок за счёт своей смелости и способностей может сделать разные вещи. Мы должны были действовать агрессивнее, где-то сфолить. Случилось так, как случилось. По Даку повторюсь, что это талантливый, сильный игрок. Он здорово цепляется за мяч, но я всё-таки должен больше анализировать действия своих футболистов», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 марта 2025
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