Станкович высказался об игре форварда «Рубина» Даку, оформившего дубль «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард оформил дубль. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1.

— Почему «Спартак» не смог сдержать лидера «Рубина» Даку?

— По Даку могу сказать, что он, конечно, молодец, могу его только похвалить. Однако во втором тайме он опасности нашим воротам не создавал. Первые 30 минут да, а потом уже не то. Мы его изучали, но такое бывает в футболе, когда игрок за счёт своей смелости и способностей может сделать разные вещи. Мы должны были действовать агрессивнее, где-то сфолить. Случилось так, как случилось. По Даку повторюсь, что это талантливый, сильный игрок. Он здорово цепляется за мяч, но я всё-таки должен больше анализировать действия своих футболистов», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.