Главный тренер «Спартака»: я тронут. Обещаю, что мы не подведём наших болельщиков

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поддержке болельщиков в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2).
— «Спартак» играл как дома, чувствовали это?
— В такие моменты мне всегда непросто. Особенно когда я слышу скандирования наших болельщиков. Я эмоциональный человек, такие эмоции вызывают у меня чувства внутри. Кто-то это не знает и не видит, но я их вижу. Я тронут. Возможно, это особенности моего характера. Обещаю, что мы не подведём наших болельщиков, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.
- 9 марта 2025
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