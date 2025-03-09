Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Спартака»: я тронут. Обещаю, что мы не подведём наших болельщиков

Главный тренер «Спартака»: я тронут. Обещаю, что мы не подведём наших болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поддержке болельщиков в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

— «Спартак» играл как дома, чувствовали это?
— В такие моменты мне всегда непросто. Особенно когда я слышу скандирования наших болельщиков. Я эмоциональный человек, такие эмоции вызывают у меня чувства внутри. Кто-то это не знает и не видит, но я их вижу. Я тронут. Возможно, это особенности моего характера. Обещаю, что мы не подведём наших болельщиков, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Безруков: «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android