Игрок «Рубина» Безруков: дисквалификация Даку — потеря, но Рахимов найдёт ключики
Поделиться
Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков предположил, что будет делать команда без нападающего Мирлинда Даку в следующем туре. В матче со «Спартаком» (2:1) форвард получил красную карточку и, соответственно, пропустит следующую игру.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
— Что делать без Даку в следующем туре?
— Придумаем что-нибудь. Может, «автобус» (смеётся). На самом деле, будем придумывать варианты. У нас достаточно много качественных игроков. Конечно, дисквалификация Даку — потеря. Но Рахимов найдёт ключики, — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
23:32
-
23:30
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:14
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:30