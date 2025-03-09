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Игрок «Рубина» Безруков: дисквалификация Даку — потеря, но Рахимов найдёт ключики

Игрок «Рубина» Безруков: дисквалификация Даку — потеря, но Рахимов найдёт ключики
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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков предположил, что будет делать команда без нападающего Мирлинда Даку в следующем туре. В матче со «Спартаком» (2:1) форвард получил красную карточку и, соответственно, пропустит следующую игру.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

— Что делать без Даку в следующем туре?
— Придумаем что-нибудь. Может, «автобус» (смеётся). На самом деле, будем придумывать варианты. У нас достаточно много качественных игроков. Конечно, дисквалификация Даку — потеря. Но Рахимов найдёт ключики, — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.

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