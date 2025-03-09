Игрок «Рубина» Безруков: дисквалификация Даку — потеря, но Рахимов найдёт ключики

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков предположил, что будет делать команда без нападающего Мирлинда Даку в следующем туре. В матче со «Спартаком» (2:1) форвард получил красную карточку и, соответственно, пропустит следующую игру.

— Что делать без Даку в следующем туре?

— Придумаем что-нибудь. Может, «автобус» (смеётся). На самом деле, будем придумывать варианты. У нас достаточно много качественных игроков. Конечно, дисквалификация Даку — потеря. Но Рахимов найдёт ключики, — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 20 матчах. В следующем туре «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» 16 марта.