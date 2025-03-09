Игрок «Рубина» Тесленко: победа над «Спартаком» важная для Казани, мы устроили праздник
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«Важная игра, важная победа для нас и для города. Мы рады, что сегодня устроили праздник, — это хорошо. У нас нет вопросов к судейству. Момент с пенальти спорный, но с игры всё равно видишь по-другому. Надо посмотреть. Первая игра не сложилась, но сегодня выполнили установку и уже всё получалось», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место. У подопечных Деяна Станковича 40 очков.
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