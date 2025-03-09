Станкович вспомнил, как приезжал в Казань в качестве футболиста «Интера»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился воспоминаниями о приезде в Казань в качестве игрока «Интера».
— Вы не впервые в Казани. Вы приезжали сюда игроком «Интера». Поделитесь ощущениями.
— Мы говорили об этом. Я проникся Казанью, её улицами, Кремлём, этими прекрасными городскими видами. Да, сейчас я вернулся и проиграл здесь. Надеюсь, что впереди ещё будет масса возможностей вернуться сюда. Повторюсь, прекрасный город и болельщики. Надеюсь вернуться», — передает слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Интер» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) 29 сентября 2009 года в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2009/2010. Станкович провёл на поле 90 минут и отметился забитым голом. В составе казанцев отличился форвард Алехандро Домингес.
- 9 марта 2025
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