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Станкович вспомнил, как приезжал в Казань в качестве футболиста «Интера»

Станкович вспомнил, как приезжал в Казань в качестве футболиста «Интера»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился воспоминаниями о приезде в Казань в качестве игрока «Интера».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

— Вы не впервые в Казани. Вы приезжали сюда игроком «Интера». Поделитесь ощущениями.
— Мы говорили об этом. Я проникся Казанью, её улицами, Кремлём, этими прекрасными городскими видами. Да, сейчас я вернулся и проиграл здесь. Надеюсь, что впереди ещё будет масса возможностей вернуться сюда. Повторюсь, прекрасный город и болельщики. Надеюсь вернуться», — передает слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Интер» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) 29 сентября 2009 года в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2009/2010. Станкович провёл на поле 90 минут и отметился забитым голом. В составе казанцев отличился форвард Алехандро Домингес.

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