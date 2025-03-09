Маркиньос — о судействе в матче с «Рубином»: никогда такого не видел в своей жизни

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о судействе в матче 20-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но в моменте со вторым голом «Рубина» был огромный офсайд! Я не могу в это поверить — это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент. Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.