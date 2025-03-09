Защитник «Спартака» Денисов высказался о поражении в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении от «Рубина» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«То, что я видел, — это чистый пенальти. Барко отлично исполнил его. Был полностью уверен, что забьём второй и дальше продолжим игру. Во втором тайме перестроились, стали играть немного в другой футбол: было много подач с флангов. Гарсия два раза очень хорошо бил. Но чего-то не хватило», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 40 очков. «Рубин» занимает восьмое место. Команда набрала 29 очков за 20 матчей.