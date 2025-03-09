Игрок «Спартака» Денисов: не понял, за что Дуарте дали вторую жёлтую

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об удалении игрока красно-белых Алексиса Дуарте в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
«Шла обоюдная борьба. Что конкретно послужило жёлтой карточкой для Дуарте — я не понял. Какие-то жесты он показывал. За что именно дали жёлтую — не понял. Будем пересматривать», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
На 75-й минуте матча «Рубин» — «Спартак» произошла стычка между защитником красно-белых Алексисом Дуарте и форвардом казанцев Мирлиндом Даку, по итогам которой футболисты получили по жёлтой карточке. Для обоих игроков предупреждения стали вторыми в матче. Команды завершали игру 10 на 10.
- 9 марта 2025
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