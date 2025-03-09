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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 9 марта, завершился 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

7 марта, пятница:

«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» — 0:3;
«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1.

8 марта, суббота:

«Оренбург» — «Ростов» — 1:2;
«Факел» — «Зенит» — 0:2;
ЦСКА — «Химки» — 1:0;
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 4:0.

9 марта, воскресенье:

«Крылья Советов»— «Акрон» — 0:2;
«Рубин» — «Спартак» — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 43 очка. Третье место с 40 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).

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