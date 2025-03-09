Дзюба забил в третьем матче РПЛ подряд, ранее ему это удавалось в 2021 году за «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» забил в третьей игре РПЛ подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Последний раз 36-летнему форварду это удавалось в 2021 году, когда он ещё выступал за санкт-петербургский «Зенит». Тогда голевая серия Дзюбы составила шесть матчей.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.