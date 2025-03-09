Защитник «Спартака» Денисов объяснил свою замену в матче с «Рубином»

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов объяснил, почему был заменён в матче с «Рубином». Латераль уступил место на поле защитнику Руслану Литвинову на 78-й минуте игры.

«Так получилось, что мы с Бабичем остались вдвоём из защитников. Нужен был второй центральный защитник, так как Дуарте удалился», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте получил красную карточку на 75-й минуте после стычки с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку. Албанский нападающий также был удалён с поля по итогам эпизода. В первом тайме Даку дважды поразил ворота красно-белых, что и принесло «Рубину» победу.