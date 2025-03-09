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Защитник «Спартака» Денисов объяснил свою замену в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Денисов объяснил свою замену в матче с «Рубином»
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Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов объяснил, почему был заменён в матче с «Рубином». Латераль уступил место на поле защитнику Руслану Литвинову на 78-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Так получилось, что мы с Бабичем остались вдвоём из защитников. Нужен был второй центральный защитник, так как Дуарте удалился», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте получил красную карточку на 75-й минуте после стычки с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку. Албанский нападающий также был удалён с поля по итогам эпизода. В первом тайме Даку дважды поразил ворота красно-белых, что и принесло «Рубину» победу.

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