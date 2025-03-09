«Мы не в школе». Защитник «Спартака» Денисов — о своей игре в матче с «Рубином»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своей игре в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«Нет смысла оценивать свою игру. Мы не в школе сейчас. Есть эпизод, в котором я сыграл не самым лучшим образом, — это факт. Я это признаю. Всё остальное… Ошибки случаются у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы одна команда: вместе выигрываем и вместе проигрываем.
Нашей задачей было вернуться в игру. К сожалению, мы сделали это только после второго пропущенного мяча. Забили один, давили, но не забили второй мяч, который был очень нужен. Шансов было предостаточно. Весь наш фокус на предстоящей игре с «Акроном», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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