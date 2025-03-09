Сегодня, 9 марта, прошли четыре матча 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 9 марта:

«Сокол» — «Нефтехимик» — 1:3;

«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«Сочи» — «Урал» — 1:0;

«Торпедо» — «Уфа» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 44 очка за 23 матча. Третье место с 41 очком после 23 игр занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).