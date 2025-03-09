Результаты матчей чемпионата Англии 9 марта

Сегодня, 9 марта, прошли три встречи в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 9 марта:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут» — 2:2;

«Челси» — «Лестер Сити» — 1:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 47 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 28 матчей.