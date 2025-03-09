В матче со «Спартаком» Рахимов прервал серию без побед против московских клубов из 25 игр

Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» (2:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, как сообщает телеграм-канал Opta Sports, главный тренер казанцев Рашид Рахимов прервал личную серию без побед против команд из Москвы, которая составляла 25 матчей.

Последняя победа Рахимова над столичной командой была датирована 16 сентября 2018 года. Тогда возглавляемый Рахимовым «Ахмат» на выезде победил «Спартак» (2:1).

За 10 туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 40 очками. «Краснодар» и «Зенит» опережают красно-белых на три очка. «Рубин» с 29 очками в 20 матчах располагается на восьмой строчке.