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В матче со «Спартаком» Рахимов прервал серию без побед против московских клубов из 25 игр

В матче со «Спартаком» Рахимов прервал серию без побед против московских клубов из 25 игр
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Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» (2:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, как сообщает телеграм-канал Opta Sports, главный тренер казанцев Рашид Рахимов прервал личную серию без побед против команд из Москвы, которая составляла 25 матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

Последняя победа Рахимова над столичной командой была датирована 16 сентября 2018 года. Тогда возглавляемый Рахимовым «Ахмат» на выезде победил «Спартак» (2:1).

За 10 туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 40 очками. «Краснодар» и «Зенит» опережают красно-белых на три очка. «Рубин» с 29 очками в 20 матчах располагается на восьмой строчке.

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