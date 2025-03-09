Результаты матчей Бундеслиги 9 марта

Сегодня, 9 марта, прошли два матча 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 9 марта:

«Айнтрахт» Франкфурт — «Унион» Берлин — 1:2;

«Хоффенхайм» — «Хайденхайм» — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 44 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (18), «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).