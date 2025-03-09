«Мы были конкурентоспособны». Главный тренер «МЮ» Аморим — о ничьей с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).

«Это помогает, когда забиваешь гол и не пропускаешь [первым], чувствуешь энергию на стадионе. В данный момент мы стараемся выигрывать матчи, быть сплочёнными. Во втором тайме мы были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы были по-настоящему конкурентоспособны, и я думаю, что это важно.

Мы шли вперёд, не пасовали назад. У нас были моменты, которые позволяли нам выигрывать этот матч. «Арсенал» отправил много игроков в штрафную, чтобы победить. То, что Алехандро Гарначо провёл весь матч, нам очень помогло», — приводит слова Аморима BBC.