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Рекордный гол Дзюбы — в видеообзоре матча «Акрона» с «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ

Рекордный гол Дзюбы — в видеообзоре матча «Акрона» с «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Акрон» в социальной сети «ВКонтакте».

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Акрона» Артём Дзюба. Этот гол сделал форварда лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На 83-й минуте полузащитник Стефан Лончар удвоил преимущество гостей.

После 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.

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