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Дубль Даку и «паненка» Барко — в видеообзоре матча «Рубина» со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ

Дубль Даку и «паненка» Барко — в видеообзоре матча «Рубина» со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Рубин» Казань в социальной сети «ВКонтакте».

На седьмой минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил первый мяч в игре. На 28-й минуте Даку удвоил преимущество казанского клуба. В концовке первого тайма красно-белые получили право на пенальти. Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко уверенно реализовал удар. На 75-й минуте Мирлинд Даку и защитник «Спартака» Алексис Дуарте получили предупреждения за стычку. Для обоих жёлтые карточки стали вторыми.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков. «Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах.

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