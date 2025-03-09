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Андрей Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Райо» в 27-м туре Ла Лиги

Андрей Лунин прокомментировал победу «Реала» над «Райо» в 27-м туре Ла Лиги
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался об игре команды после победы в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:1 Диас – 45+2'    

«В первом тайме мы контролировали ход игры. Гол в наши ворота на последней минуте был досадным, и им повезло. Во втором тайме игра усложнилась, потому что «Райо» требователен и навязывает большую интенсивность. Мы играем каждые три дня, и все матчи действительно напряжённые, потому что мы боремся в каждом соревновании. Те, кто вышел сегодня со скамейки запасных, очень помогли, это три очень важных очка в преддверии очень важного матча, который нам предстоит», — цитирует Лунина официальный сайт «Реала».

Победу мадридскому «Реалу» принесли голы форвардов Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в первой половине игры. Единственный гол «Райо» в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник Педро Диас.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 57 очков за 27 матчей. На первой строчке находится «Барселона», у которой 57 очков после 26 игр.

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