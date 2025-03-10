Защитник «МЮ» Дало: мы не успокоимся, пока снова не окажемся на вершине
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1) высказался о своей 200-й игре за «красных дьяволов».
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Фернандеш – 45+2' 1:1 Райс – 74'
«Когда ты подписываешь контракт с таким большим клубом, как этот, ты хочешь наслаждаться каждым моментом. Достичь этой отметки было гордостью для меня и моей семьи. Я очень доволен этим путешествием, и, надеюсь, впереди нас ждёт ещё много всего. Я очень рад, что я здесь, потому что я хочу бороться, и мы не успокоимся, пока снова не окажемся на вершине.
Если мы сможем контролировать игру и выиграть со счётом 3:0, я буду более чем рад, но на данный момент нам нужно найти этот путь», — приводит слова Дало BBC.
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