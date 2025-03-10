Защитник «МЮ» Дало: мы не успокоимся, пока снова не окажемся на вершине

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1) высказался о своей 200-й игре за «красных дьяволов».

«Когда ты подписываешь контракт с таким большим клубом, как этот, ты хочешь наслаждаться каждым моментом. Достичь этой отметки было гордостью для меня и моей семьи. Я очень доволен этим путешествием, и, надеюсь, впереди нас ждёт ещё много всего. Я очень рад, что я здесь, потому что я хочу бороться, и мы не успокоимся, пока снова не окажемся на вершине.

Если мы сможем контролировать игру и выиграть со счётом 3:0, я буду более чем рад, но на данный момент нам нужно найти этот путь», — приводит слова Дало BBC.