Футболист «Факела» Божин ответил на обвинения в оскорблении Вендела в матче с «Зенитом»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин ответил на обвинения в свой адрес по поводу оскорбления полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). В социальных сетях распространилось видео эпизода с подобными обвинениями.

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать своё имя, своё лицо — я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо. Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное. И где на видео Вендел? Его вообще в кадре нет! На ролике 65-я минута, а удаление Вендела случилось на 75-й. Абсурд!» — приводит слова Божина Sport24.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил одного из игроков воронежского клуба в оскорблениях на расовой почве в адрес Вендела во время матча.