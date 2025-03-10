Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Факела» Божин ответил на обвинения в оскорблении Вендела в матче с «Зенитом»

Футболист «Факела» Божин ответил на обвинения в оскорблении Вендела в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин ответил на обвинения в свой адрес по поводу оскорбления полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). В социальных сетях распространилось видео эпизода с подобными обвинениями.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать своё имя, своё лицо — я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо. Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное. И где на видео Вендел? Его вообще в кадре нет! На ролике 65-я минута, а удаление Вендела случилось на 75-й. Абсурд!» — приводит слова Божина Sport24.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил одного из игроков воронежского клуба в оскорблениях на расовой почве в адрес Вендела во время матча.

Материалы по теме
Лепёхин: не верю, что КДК встанет на сторону Вендела, но по-человечески его можно понять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android