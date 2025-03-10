«Лион» одолел «Ниццу» в 25-м туре Лиги 1 благодаря голам Шерки и Нуама

«Ницца» встречалась с «Лионом» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в городе Ницца (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Игра завершилась победой гостей — 2:0.

На 78-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лиона» Райан Шерки. На 83-й минуте вышедший на замену вингер Эрнест Нуама удвоил преимущество своей команды.

«Лион» после 25 проведённых матчей имеет в своём активе 42 набранных очка. Команда занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с отставанием в два очка от четвёртого и пятого места. «Ницца», в свою очередь, осталась с 46 очками и располагается на третьей строчке. Отставание от «Марселя» со второго места — три очка.