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Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Ницца — Лион, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:2, Лига 1 2024-2025

«Лион» одолел «Ниццу» в 25-м туре Лиги 1 благодаря голам Шерки и Нуама
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«Ницца» встречалась с «Лионом» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в городе Ницца (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Игра завершилась победой гостей — 2:0.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 2
Лион
Лион
0:1 Шерки – 78'     0:2 Нуама – 83'    

На 78-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лиона» Райан Шерки. На 83-й минуте вышедший на замену вингер Эрнест Нуама удвоил преимущество своей команды.

«Лион» после 25 проведённых матчей имеет в своём активе 42 набранных очка. Команда занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с отставанием в два очка от четвёртого и пятого места. «Ницца», в свою очередь, осталась с 46 очками и располагается на третьей строчке. Отставание от «Марселя» со второго места — три очка.

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