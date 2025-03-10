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Андрей Лунин высказался в преддверии ответного матча между «Реалом» и «Атлетико» в ЛЧ

Андрей Лунин высказался в преддверии ответного матча между «Реалом» и «Атлетико» в ЛЧ
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о предстоящем ответном матче с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится в среду, 12 марта. В первом матче, который проходил на стадионе «Реала», «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы одинаково готовимся к каждому матчу, потому что сражаемся в каждом турнире. Мы должны проявлять целеустремлённость и ответственность. Мы все осознаём, за какую эмблему мы играем. Предстоящий матч с «Атлетико»? Это Лига чемпионов, турнир нашего клуба, и мы знаем, какая ответственность на нас лежит. Это дерби, оно будет сложным, мы подготовимся как можно лучше и выложимся полностью. Я нахожусь в лучшем месте в мире с такими товарищами по команде. Вальверде — лидер, капитан, и мы им очень довольны, — приводит слова Лунина официальный сайт «Реала».

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