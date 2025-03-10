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Ювентус — Аталанта, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:4, Серия А 2024-2025

«Аталанта» всухую разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. «Аталанта» одержала победу со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 29'     0:2 де Рон – 46'     0:3 Дзаппакоста – 66'     0:4 Лукман – 77'    

Счёт во встрече открыл Матео Ретеги на 29-й минуте, реализовав пенальти. На 46-й минуте Мартен де Рон увеличил преимущество гостей. На 67-й минуте Давиде Дзаппакоста с передачи Сеада Колашинаца забил третий гол «Аталанты». На 77-й минуте Адемола Лукман установил окончательный счёт — 4:0.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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