«Аталанта» всухую разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. «Аталанта» одержала победу со счётом 4:0.

Счёт во встрече открыл Матео Ретеги на 29-й минуте, реализовав пенальти. На 46-й минуте Мартен де Рон увеличил преимущество гостей. На 67-й минуте Давиде Дзаппакоста с передачи Сеада Колашинаца забил третий гол «Аталанты». На 77-й минуте Адемола Лукман установил окончательный счёт — 4:0.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).