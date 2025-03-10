В воскресенье, 9 марта, прошли четыре матча 28-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 9 марта:

«Верона» — «Болонья» — 1:2;

«Наполи» — «Фиорентина» — 2:1;

«Эмполи» — «Рома» — 0:1;

«Ювентус» — «Аталанта» — 0:4.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который записал в свой актив 61 очко. На втором месте находится «Наполи», набравший 60 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 58 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе. В зоне вылета находятся «Монца» (14), «Венеция» (19) и «Эмполи» (22).