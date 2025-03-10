Арне Слот оценил выступление Дарвина Нуньеса в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1). Форвард отметился голом на 51-й минуте.
«Такова жизнь нападающего – от упущенного шанса ты переходишь к забитому важному голу, а затем внезапно снова упускаешь возможность отличиться. Но я думаю, что сегодня, особенно во втором тайме, вы также увидели, какую пользу он может принести команде», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.
- 10 марта 2025
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:11
-
00:00
- 9 марта 2025
-
23:59
-
23:46
-
23:45
-
23:32
-
23:30
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:26