Арне Слот оценил выступление Дарвина Нуньеса в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1). Форвард отметился голом на 51-й минуте.

«Такова жизнь нападающего – от упущенного шанса ты переходишь к забитому важному голу, а затем внезапно снова упускаешь возможность отличиться. Но я думаю, что сегодня, особенно во втором тайме, вы также увидели, какую пользу он может принести команде», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.