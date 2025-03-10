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Арне Слот оценил выступление Дарвина Нуньеса в матче с «Саутгемптоном»

Арне Слот оценил выступление Дарвина Нуньеса в матче с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1). Форвард отметился голом на 51-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Смоллбоун – 45+1'     1:1 Нуньес – 51'     2:1 Салах – 54'     3:1 Салах – 88'    

«Такова жизнь нападающего – от упущенного шанса ты переходишь к забитому важному голу, а затем внезапно снова упускаешь возможность отличиться. Но я думаю, что сегодня, особенно во втором тайме, вы также увидели, какую пользу он может принести команде», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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