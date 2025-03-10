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Результаты матчей чемпионата Франции 9 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 9 марта
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В воскресенье, 9 марта, прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 9 марта:

«Брест» — «Анже» — 2:0;
«Нант» — «Страсбург» — 0:1;
«Гавр» — «Сент-Этьен» — 1:1;
«Реймс» — «Осер» — 0:2;
«Ницца» — «Лион» — 0:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца», которая набрала 46 очков. В топ-5 входят «Монако» и «Лилль», которые заработали по 44 очка. Действующим чемпионом Лиги 1 является «ПСЖ».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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