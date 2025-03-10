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Реал Сосьедад — Севилья, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:1, Ла Лига 2024-2025

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Севилье» с минимальным счётом
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Эджуке – 46'    

Единственный гол в матче забил Чидера Эджуке на 46-й минуте с передачи Сауля Ньигеса.

Российский нападающий «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствовал в заявке на игру. Напомним, в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) футболист получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок.

После 27 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 36 очков.

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