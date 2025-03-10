Результаты матчей чемпионата Испании 9 марта

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В воскресенье, 9 марта, прошли пять матчей 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 9 марта:

«Хетафе» — «Атлетико» — 2:1;

«Реал» — «Райо Вальекано» — 2:1;

«Бетис» — «Лас-Пальмас» — 1:0;

«Атлетик» Бильбао — «Мальорка» — 1:1;

«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:1.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. На втором месте находится мадридский «Реал», имеющий также 57 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 56 очков. В зоне вылета располагаются «Вальядолид» (16), «Лас-Пальмас» (24) и «Алавес» (26).