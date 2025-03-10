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«Интер Майами» в меньшинстве и без Месси обыграл «Шарлотт» в матче МЛС

«Интер Майами» в меньшинстве и без Месси обыграл «Шарлотт» в матче МЛС
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«Интер Майами» обыграл «Шарлотт» в матче МЛС. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
09 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 0
Шарлотт
Шарлотт
1:0 Алленде – 46'    
Удаления: Устари – 38' / нет

Победный гол в матче забил Тадео Алленде с передачи Луиса Суареса. Отметим, «Интер Майми» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления голкипера Оскара Устари. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси остался на скамейке запасных.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию до трёх матчей – две победы и ничья. «Шарлотт» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команды сыграла вничью и одержала одну победу.

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