«Интер Майами» в меньшинстве и без Месси обыграл «Шарлотт» в матче МЛС

«Интер Майами» обыграл «Шарлотт» в матче МЛС. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче забил Тадео Алленде с передачи Луиса Суареса. Отметим, «Интер Майми» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления голкипера Оскара Устари. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси остался на скамейке запасных.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию до трёх матчей – две победы и ничья. «Шарлотт» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команды сыграла вничью и одержала одну победу.

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