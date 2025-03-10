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Гвардиола рассказал, как в «Манчестер Сити» отнесутся на непопадание в Лигу чемпионов

Гвардиола рассказал, как в «Манчестер Сити» отнесутся на непопадание в Лигу чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как в английском клубе отнесутся на непопадание в Лигу чемпионов.

«Послушайте, я хочу, чтобы мы попали в Лигу чемпионов. Непопадание туда станет проблемой, но это не катастрофа. В Премьер-лиге есть клубы, которые не попадали в Лигу чемпионов, но затем возвращались. Сколько лет подряд «Манчестер Сити» играл в Лиге чемпионов? Десять? Нет, больше. А ведь до этого клуб ни разу не участвовал в турнире. Мы привыкли делать исключительные вещи, и мы попытаемся снова. Мы будем там!» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ и замыкает зону попадания в ЛЧ. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Брайтоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.

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