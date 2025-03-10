Гасперини отреагировал на разгромную победу «Аталанты» в матче с «Ювентусом» со счётом 4:0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче с туринским «Ювентусом» (4:0).

«Это футбол. Иногда вы проигрываете, иногда – побеждаете. Стоит помнить, что «Ювентус» выиграл пять предыдущих матчей в Серии А. Многие едва могли вообразить сегодняшний результат, но мы сыграли идеально. Мы могли забить ещё больше до перерыва. После второго гола «Ювентус» потерял уверенность, и мы извлекли из этого максимум пользы», — приводит слова Гасперини DAZN.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).

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