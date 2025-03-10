Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта объяснил разгромное поражение в матче с «Аталантой»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче итальянской Серии А с «Аталантой» (0:4).

«Мы очень расстроены и сожалеем. Больше не будет никаких разговоров о скудетто. Мы просто должны двигаться дальше. У нас вторая самая молодая команда в лиге. После первого пропущенного гола игрокам стало трудно психологически, они были выбиты из колеи. Мы знали, что будет тяжело. Хотели бросить силы в атаку после сомнительного пенальти, но «Аталанта» была хороша в контратаках», – приводит слова Мотты DAZN.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).

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