Хусанов рассказал, с кем из игроков «Манчестер Сити» больше всего общается

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов рассказал, с кем из игроков английского клуба больше всего общается.

«Мой лучший друг в «Манчестер Сити»? Витор Рейс», — сказал Хусанов в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне в составе узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов принял участие в семи матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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