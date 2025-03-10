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Рубен Диаш оценил игру Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити»

Рубен Диаш оценил игру Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити»
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш оценил выступления его одноклубника Абдукодира Хусанова.

«Хусанов ещё молод. Однако он хорош», – приводит слова Диаша City Report в соцсетях.

В нынешнем сезоне в составе узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов принял участие в семи матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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