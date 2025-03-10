«Ювентус» в матче с «Аталантой» установил личный антирекорд XXI века

Туринский «Ювентус» уступил «Аталанте» (0:4) в матче 28 тура Серии А и установил личный антирекорд XXI века, сообщает Opta.

Это первое домашнее поражение туринцев в чемпионате Италии с разницей в четыре мяча. До этого последним клубом, обыгравшим «Юве» в чемпионате Италии с таким преимуществом на домашнем стадионе, был «Торино». 22 октября 1967 года туринцы также проиграли 0:4. Таким образом, поражение от «Аталанты» стало самым крупным домашним поражением клуба в XXI веке в рамках матчей Серии А.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).

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