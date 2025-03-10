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«Ювентус» в матче с «Аталантой» установил личный антирекорд XXI века

«Ювентус» в матче с «Аталантой» установил личный антирекорд XXI века
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Туринский «Ювентус» уступил «Аталанте» (0:4) в матче 28 тура Серии А и установил личный антирекорд XXI века, сообщает Opta.

Италия — Серия А . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Ретеги – 29'     0:2 де Рон – 46'     0:3 Дзаппакоста – 66'     0:4 Лукман – 77'    

Это первое домашнее поражение туринцев в чемпионате Италии с разницей в четыре мяча. До этого последним клубом, обыгравшим «Юве» в чемпионате Италии с таким преимуществом на домашнем стадионе, был «Торино». 22 октября 1967 года туринцы также проиграли 0:4. Таким образом, поражение от «Аталанты» стало самым крупным домашним поражением клуба в XXI веке в рамках матчей Серии А.

После 28 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после 28 игр занимает третье место, заработав 58 очков. На первой строчке находится «Интер» (61).

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