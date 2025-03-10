«Реал» выплатил Килиану Мбаппе подписной бонус в сумме € 117 млн

Издание El Nacional со ссылкой на информацию от журналиста Марсала Лоренте сообщило финансовые детали трансфера Килиана Мбаппе в «Реал».

По данным источника, «сливочные» недавно выплатили французскому форварду подписной бонус в размере € 117 млн + годовую зарплату.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне француз принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи. Напомним, Мбаппе покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года.

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