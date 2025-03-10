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Даку, Пиняев и Гонду — в сборной 20-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Даку, Пиняев и Гонду — в сборной 20-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 20-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Рубина» — два футболиста. По одному представителю — у «Зенита», «Ростова», «Динамо», «Краснодара», ЦСКА, «Химок», «Ахмата», «Локомотива» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Рашида Рахимова («Рубин»).

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Руслан Безруков («Рубин»).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Стефан Лончар («Акрон»), Максим Самородов («Ахмат»), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Главный тренер: Рашид Рахимов («Рубин»).

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